Arról, hogy miért fontos az évszaknak megfelelő abroncs, mi is többször beszámoltunk. A lényeg: az abroncscsere az egyik, ha nem a legfontosabb része az autónk nyári felkészítésének. A téli abroncs egyszerűen nem alkalmas a nyári közlekedésre, a hideg és csúszós időjárási körülményekre, illetve tervezett mintázat rontja a komfortérzetet a nyári hónapokban, például zavaró mértékűre nőhet a zajszint. Sőt, ez a futófelületkialakítás rosszabb irányíthatóságot és fékezhetőséget eredményez a nyári időjárási körülmények között. Júniusban téli abronccsal autózni több, mint kompromisszum: rossz döntés.

Biztonsági gyerekülés. A KRESZ szerint a gépkocsiban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. Természetesen a gyerekülés biztonsági övét minden esetben be kell kapcsolni. A gyerekek sérülésveszélye – ha a gyerek nincs bekötve a biztonsági gyerekülésbe – egy közlekedési balesetben körülbelül hétszer nagyobb, mint egy felnőtté. Ügyeljünk arra is, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz. A legbiztonságosabb az ISOFIX-rendszer. Ennek lényege, hogy az ülés két ponton rákapcsolódik a karosszérián lévő fülekre, így az ülés és a karosszéria együtt mozog, baleset esetén szinte megszűnik az öves rögzítés során tapasztalható másodlagos rántás. Első ülésre csak akkor tegyünk gyerekülést, ha a légzsák kikapcsolható.

Gyerekülés kategóriák: „0” kategória: 0-10 kg gyerek, „0+” kategória: 10-13 kg. A bébihordozót mindig a menetiránynak ellentétes irányban kell felszerelni. Erősebb fékezéskor, ütközéskor a kisgyermek még viszonylag gyenge nyakizmai menetiránnyal szemben még nem tudják megfelelően tartani a fejet, ami sérüléshez vezet. A hordozót ne helyezzék el túl meredeken, a gyermek feje és az első ülés között legalább 55 cm távolságot kell tartani. „1.” kategória: 9-18 kg, általában 4 éves korig; „2.” kategória: 15–25 kg, kb. 4–7 év; „3.” kategória: 22–36 kg, kb. 6–12 év. Mindez persze csak elmélet; vásárlás előtt próbáljuk ki a gyerekkel együtt, hogy komfortosan érzi-e magát a gyerekülésben. Egy többszáz kilométeres úton a felnőtteknek lényegesen nagyobb mozgásterük van – szó szerint, hogy pozíciót váltsanak. Ügyeljünk arra, hogy az öv és a váll az előírt helyeken fusson, azaz ne vágjon be a nyakba vagy a gyomorba. A nagyobb gyerekek esetén használt ülésmagasító funkciója is elsősorban az, hogy az öv a megfelelő helyen fogja a testet.