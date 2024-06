Szerdán megkezdte a munkát az idei balatoni elsősegélynyújtó szolgálat; a Magyar Vöröskereszt (MVK) önkéntesei 13 balatoni település – köztük nyolc somogyi – 19 strandján dolgoznak. A nyitónapon elmondták: a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kiemelt figyelmet fordít az egészségfejlesztésre, ebbe illeszkedik a Balatoni Elsősegélynyújtó Szoláglat megszervezése is.

– A szolgálat tagjainak a vízben és a Balaton partján keletkező kisebb sérülések azonnali ellátása mellett a komoly sebesülések esetén is helyt kell állniuk – mondták el lapunknak. – Ilyenkor kötelességük a sérültek állapotának stabilizálása, szükség esetén az újraélesztés megkezdése, illetve a mentők kihívása.

Kormos Ádám, az MVK ifjúsági szakmai vezetője szerint az önkénteseikkel minden eshetőségre jól felkészültek, és az idén is 3-4 ezer segítségnyújtási alkalommal számolnak. Bíznak benne, hogy a nagyobb balesetek az idei strandszezonban elkerülik a fürdőzőket.

A balatoni szolgálat június 26-tól augusztus 20-ig 13 település 19 strandján nyújt segítséget.