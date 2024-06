A vármegyei önkormányzat által „Értékeink megyén innen és túl” címmel általános és középiskolásoknak meghirdetett, Somogy kincseire fókuszáló vetélkedősorozat egyik feladataként a diákok identitásplakátot készítettek. Ahogy várható volt: eltérő szellemiségű és kivitelezésű alkotások születtek, ám az közös volt bennük, hogy büszkeségeinkről meséltek. Arról a természeti, szakrális, népművészeti, kulturális örökségről, amely körülölel bennünket, ami hat ránk, ami jó érzéssel tölt el valamennyiünket. Kiemelt szerepet kapott a Balaton, Rippl-Rónai és Zichy művészete, egy-egy műemléktemplom, de némely műben Kunffyra és Szász Endrére is utaltak az alkotók. Takáts Gyula Szülőföldemen című versének szép sora három plakáton is megjelent: „Széptájú Somogy! Szívemre nőttél! / S ha lódulok, a lelked visszaránt!”

A gyerekek talán megértettek s megéltek valamit abból, amit kötődésnek nevezünk, ami az önazonosságunkat adja, ami kitéphetetlen az életünkből. A helyi értékek sora, a hazahúzó szív, az „itt élned, halnod kell” tudata mindenkor fogódzót jelent. Csakúgy, mint itt élők és elszármazottak megrendítő vallomásai. Merthogy minden viszonyítás dolga; minden nézhető és értékelhető vármegyétől innenről és túlról is. A biztos pont Somogy marad, amely a máshová költözők – köztük a budapesti székhelyű Somogyiak Baráti Köre tagjainak – szívébe is örökre beleégett. Csakúgy, mint a 85. születésnapjára készülő, egykori szilvásszentmártoni fiú, Lőrincz L. László életébe, aki szerint senki sem tud olyan speciális somogyi sós-túrós és káposztás rétest készíteni, mint amilyet a nagyanyja sütött évtizedekkel ezelőtt. Ízét ma is érzi, és keresi, Somogyon innen és túl, bármerre is járjon a világban.