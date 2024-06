Nagy tudás, elegancia, s finom humor – talán ez jellemzi leginkább Bősze Ádámot, a neves zenetörténészt, számos zenei esemény házigazdáját, antikváriust, s nem utolsósorban remek stand-upost, aki egyre gyakoribb vendég Kaposváron. Legutóbb a zeneiskolában ittuk szavait, de már az est elején bocsánatot kért az időpontért, ugyanis ütközött két esemény. A színházban ekkor a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertezett, miközben Bősze Chopin szerelmeiről sziporkázott, ám felhívta a figyelmet arra: legközelebb el ne szalasszuk a MÁV Szimfonikusokat.

Aztán a lovak közé csapott, és élvezetes előadásában a lengyel zeneszerző és zongoravirtuóz korába repített bennünket és szerelmi titkokat is megosztott a zenészről. Míg a vetítővásznon megjelentek a szépnek egyáltalán nem mondható hölgyek portréi, a romantika világa és szokásrendje is megelevenedett. Az előadó megkérdezte: ha egy férfi nem biztos abban, hogy igent mond-e neki kedvese, vajon mit csinál? A közönség soraiból egy mély hangú hölgy rögtön rávágta: iszik. Nagy derültség közepette Bősze próbált finomítani: azt hittem, azt mondja majd valaki, hogy elmegy imádkozni. Nem, nem ez történt; elment a jósnőhöz, mint megtudtuk, de nem igazolódott be a jóslat; nem maradtak együtt.

Az est folyamán kisebb-nagyobb kitérőkkel Bősze Ádám életébe is bepillanthattunk. Fergeteges történetei sodrában az egyik karácsonyi élménye is felszínre tört. Polgári famíliából származó nagyszüleitől nemigen kaptak a gyerekek ajándékot, mivel Lajos papa nem tudni, mi okból, fogához verte a garast. Egyik szenteste viszont estélyibe öltözött nagyanyja a díszes karácsonyfa tövében felfedezett egy félig nyitott dobozt.

– Az mi? – kérdezte fanyarul férjurát.

– Az az én ajándékom az egész családnak.

Kíváncsi nagy­anyja lehajolt, s két ujjával magasba emelt egy pár fekete műbőr kesztyűt, s elhúzta a száját:

– Lajos, ebből hány pár van?

– Ötvenhárom – jött a válasz.

– Mennyi? – ütögette a guta a ház asszonyát – mi csak tizenketten vagyunk. Legalább mind különböző méretű?

– Nem. Mind egyforma – jött a lakonikus tömörségű válasz.

– Akkor mi a fenének kellett megvenni? – kérdezte az asszony egyre ingerültebben.

– Azért, mert le volt árazva – jegyezte meg az öregúr.