Csaknem 3500 diáknak ért véget a tanév a Kodály-iskolához tartozó intézményekben a múlt héten. A gyerekeknek több szempontból is mozgalmas volt a 2023–2024-es nevelési év. Az országos kompetenciamérés újdonságot hozott, szeptemberben bementi, április végén, május elején kimeneti méréseket végeztek az osztályok.

– Ez volt az a tanév, amikor nem az országos és a vármegyei átlaghoz viszonyítjuk a gyerekek teljesítményét, hanem azt látjuk, hogy önmagukhoz képest fejlődtek, stagnálnak, vagy romlott a teljesítményük – hangsúlyozta Szabó Zoltánné. – Látjuk, milyen területen kell intenzíven fejleszteni egyes gyerekeket, és azt is, hogy az osztályokban, csoportokban mi legyen a prioritás. Ez a mérés sokkal iskola- és gyerekbarátabb, mint korábban – mondta a főigazgató.

Szabó Zoltánné arról is beszélt, elmondható, hogy valamennyi intézményükben csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek száma, ami azt mutatja, hogy az iskolák különös gondot fordítanak a tanulásban bármilyen okból akadályozott gyerekek fejlődésére. – Ugyanakkor a tehetséggondozás is kiemelt figyelmet kapott szinte mindenhol – mondta. – Diákjaink országos versenyeken is szép eredményeket értek el. Ebben a Kodály- és a Kisfaludy-iskola kiemelkedik. A Kodályban az iskolai tanulmányi átlag az elmúlt tanévben 4,18 százalék volt, a legjobban teljesítő osztály az 5./b lett. A gyerekek 4,58 százalékkal zárták le a tanévet – emelte ki Szabó Zoltánné.

A főigazgató hozzátette, a gyerekek rengeteg kulturális eseményen vettek részt. Nagy sikere volt a Lázár Ervin programnak, a Határtalanul pályázatnak és az Erzsébet-táboroknak is.

Fotó: Muzslay Péter

Hetesen 66 diák fejezte be a tanévet, de szeptembertől több tanulójuk lesz



A hetesi Somssich Imre Általános Iskolában 4,04 volt a tanulmányi átlag. Voltak olyan tantárgyak, melyeket csak egy-egy osztály tanult, emiatt is a dráma és színház tantárgy átlaga 5, az etikáé 4,98 lett. Papp-Laczó Zita, az intézmény igazgatója érdeklődésünkre elmondta, diákjaik szerencsésnek mondhatják magukat, mert nagyon sok programon vehettek részt. Iskolai eseményeket szerveztek, de az épület falain kívül is sok hasznos időt töltöttek el. A gyerekek jártak Zánkán, a Szülőföldem Somogyország pályázaton zselici kirándulást nyertek. – Jelentős beruházás is zajlott az iskolában – mondta Papp-Laczó Zita. – Megújult az iskola épületének teteje, melyre a tankerület és az önkormányzat is sok támogatást adott, illetve 50 millió forintot nyertünk rá a Magyar Falu Programban. A padlástér termei is korszerűbbek lettek, szeptembertől új helyiségek várják a diákokat – emelte ki az igazgató. Hozzátette, versmondó, sport- és matematikaversenyen vettek részt a fiatalok. A tanévet 66 diákkal fejezték be, de már látszik, hogy szeptembertől több tanulójuk lesz.