A kedd délelőtti szezonnyitó vitorlabontó ünnepség után nem sokkal már vízre is tették a hajókat a diákok és az oktatók. A szervezők több mint 20 egy, kettő és három személyes Jolle- vitorlást biztosítottak a nyári vakációhoz. Zsódi Viktor a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke lapunknak elmondta, turnusonként 20-30 általános és középiskolás fiatal vesz részt a táborokban. A hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik osztályosok mosonmagyaróvári, kecskeméti, váci, szegedi, budapesti és nagykanizsai iskolákból érkeztek.

Fotó: Csapó Viktória

Mi piaristák fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a közösségi életben, egymás elfogadásában, megértésében és a sportolásban is kapjanak olyan munícióit, amivel teljes boldog életet élhetnek

– emelte ki Zsódi Viktor. – A szülők számára fontos, hogy gyermekeik a nyári szünetet értelmesen tudják eltölteni. Ráadásul a nyári időszakban a szegényebb és a jómódú diákok között még jobban meg tudnak növekedni a szociális különbségek. Éppen ezért a vitorlás vakációt más ugyanilyen táborhoz képest 60 százalékkal olcsóbban szerveztük meg. Ezt a rend tartomány és az önkéntes segítők teszik lehetővé. A táborokban húsz önkéntes egyetemista és négy pedagógus segít – mondta a tartományfőnök.

Fotó: Csapó Viktória

A turnus mindig vasárnap kezdődik a piaristák felújított balatonberényi táborában, és szombaton hagyják el a területet. Zsódi Viktor arról is beszélt, két szerzetes is van a táborban, mint oktató, valamint olyan egyetemisták tanítják vitorlázni a gyerekeket, akik korábban résztvevők voltak. – Nagy öröm számunkra, hogy a táborozó diákok közül ki tudunk nevelni olyanokat, akik később azzal hálálják meg, hogy önként visszajönnek hozzánk, és átadják tudásukat a fiatalabbaknak – hangsúlyozta a tartományfőnök. – A legtöbbet vízen vannak a fiatalok, ugyanis vitorlázni a hajóban lehet megtanulni, de mindennap reggel és délután elméleti oktatás is zajlik – tette hozzá.