– Az éjszakai vonatok alapvető szerepet játszanak a nemzetközi városi turizmus, és a nyaralójáratok erősítésében Európában, az utasaik száma évről évre jelentősen nő – számolt be kedden a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. – A MÁV-START által a nyári szezonban Budapest és Split között üzemeltetett Adria InterCity népszerűsége is évről évre fejlődik, egyre többen választják ezt a vonatot a nyaralásukhoz, tavaly már közel 14 ezren utaztak vele.

A 2022-ben a Lonley Planet Európa tíz legszebb vonatútja közé választott Adria InterCityre az elővételi jegyértékesítés tavaszi indulása óta már a tavalyi teljes szezon jegyfogyásának több mint felét elérték, 8300 ezer jegyet vásároltak utasaink. A vasúttársaság kiemelte: a kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel plusz egy fekvőhelyes kocsiba vásárolhatnak jegyet az utasok, már az első indulástól kezdődően, június 18-tól bővült a férőhelyek száma.

– Az egyik legnépszerűbb éjszakai vonatunk foglaltsága július végéig a fekvőhelyes részben 90 százalék körüli, míg a hálókocsiknál ez az arány 80 százalékos – közölte a MÁV. – A legtöbb jegyet Budapest–Split viszonylatra, a hatszemélyes fekvőhelyes családi fülkékbe vásárolták, több mint két ezret. A foglalt helyek 45 százaléka a hatszemélyes, több mint harmada a négyszemélyes fekvőkocsikba, míg negyede a hálókocsikba szól. Akik augusztusban vagy szeptemberben tervezik meglátogatni a horvát tengert vonattal, számukra jó hír, hogy még kedvezményes helyek is elérhetők.

Hosszabb menetidő

Egy horvátországi pályafelújítás miatt az Adria InterCity (1204, 1205) június 22-től 27-ig kerülővel közlekedik a horvát szakaszán, emiatt az utasoknak Split felé 50, Budapest felé 30 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk, amely a vonathoz csatlakozó járatokra történő átszállásokra is hatással bír.

A június 23/24-i és 25/26-i közlekedési napokon az Adria InterCity (1204) a horvátországi szakaszán (14204 számmal) kerülő útirányon, Murakeresztúr–Kotoriba–Varaždin–Zabok állomáson át közlekedik, Splitbe 9:49 helyett 10:40-kor érkezik. A vonat Murakeresztúron is megáll.