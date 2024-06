Az ideiglenes menetrendi változásokról bővebb tájékoztatás a MÁVDIREKT információs szolgálatánál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon kérhető. Telekom hálózatból a +36 (30) 499 4999-es, Telenor hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, a Vodafone hálózatból pedig a +36 (70) 499 4999 számon érhető el a MÁVDIREKT. A részletes menetrend megtalálható a www.mavcsoport.hu internetes honlapon a Vágányzári hírekben. A GYSEV vágányzári menetrendjei itt olvashatók az Info menüpontra kattintva: https://www2.gysev.hu/

A Ferencváros és Budapest-Kelenföld között végzett karbantartás miatt július 2-től 4-ig, és július 9-től 11-ig, valamint július 15-én, 16-án, továbbá augusztus 14-én és 15-én napközben, 9:30-tól 16:30-ig a Budapest és Pécs, valamint a Budapest és Kaposvár közötti InterCityk a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek.

A Kaposvárról 16 órakor induló Rippl-Rónai (IC 823), a Pécsről 17:19-kor (IC 801) és 19:19-kor (IC 811) induló Mecsek InterCityk már július 1-jén és 8-án is csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.

Az eredeti menetrend szerint a Keleti pályaudvarról 5:53-kor (IC 800), 7:53-kor (IC 802) Pécsre, valamint 6:30-kor Kaposvárra (IC 822) induló InterCityk július 5-én és 12-én is Budapest-Kelenföldről indulnak a Keleti pályaudvar helyett.