A kaposváriak június 9-én döntöttek, és ez a döntés értékelést jelent – ezzel kezdte napirend előtti felszólalását Szita Károly polgármester. Magas, 55 százalékos volt a részvétel a korábbi önkormányzati választásokhoz képest. Már két évtizede mind a 12 egyéni képviselői körzetben a Fidesz győz Kaposváron.

– Megerősítést kaptam arra, hogy az utunkat folytassuk – mondta a polgármester. – A nagy győzelmet azonban kellő szerénységgel kell kezelni, és még több munkára kell, hogy sarkalljon.

Nincs új a nap alatt, jegyezte meg arról, hogy mint minden évben, így a 2024-esben is júniusban végzik el a költségvetés módosítását. Pintér Attila ellenzéki képviselő kiszúrta a költségvetésben, hogy egymilliárd forint hitelfelvételt terveztek a közvilágítás korszerűsítésére. Szita Károly pontosította, hogy ez nem azt jelenti, hogy lemondanának az Elena programról, az ország első energiaközösségéről, de előkészítették azt a variációt is, ha önerőből kell megoldaniuk a fejlesztést. Szintén képviselői kérdésre kiderült, hogy július 12-én lesz a felújított szentjakabi bencés apátság átadása. Azért csúszott eddig, mert egy méltó színdarabot kerestek a rendezvényre, miután ez az alkalom lesz a szentjakabi esték első állomása is. A romok megóvása volt az első, ám az épületkomplexum felújítására keresik a TOP Pluszban rejlő további lehetőségeket. Szintúgy keresik a Somssich utcai kollégiumi épület hasznosításának lehetőségét, miután munkásszálló helyett helyőrségi szálló lett volna, de az utóbbira végül a Kinizsi lakótelepen jelöltek ki helyet.