A faluban reggel hét óráig senki nem élt a jogával, a következő két órában azonban már a névjegyzékben szereplők 24,32 százaléka. A megjelentek száma délután 15 órára majdnem megháromszorozódott, a választásra jogosultak 62,16 százaléka jelent meg a szavazókörben és használta ki a mozgóurna lehetőségét.

Fotó: Lang Róbert

Kis István Pálné ha nehezen is – egy kerekes járókeret segítségével – de személyesen ment el voksolni. Az idős asszony először vett részt Libickozmán az önkormányzati és az Európai parlamenti (EP) választáson, korábban Balatonkeresztúron élt. Érdeklődésünkre elmondta, az önkormányzat működésével elégedett. – Ne legyen háború, mert az nem jó – emelte ki az idős asszony.

Libickozmán állandó lakcímmel rendelkező németek is élnek, akik szintén részt vettek a helyi választáson. Sandra Sander és Kienle Reinhard kérdésünkre azt mondták, ismerik a polgármester-jelölteket, akikhez arcot is tudnak társítani, ezért megkönnyítette a döntést. A település sorsa is érdekli őket, ezért is vettek részt a voksoláson. Az EP-választás viszont annyira nem foglalkoztatta a párt, a sok jelölt miatt úgy érezték, elvesztek a „rendszerben”.

Fotó: Lang Róbert

A kultúrházban található szavazókörben kizárólag nők voltak a szavazatszámláló bizottság tagjai. A kevés választásra jogosult miatt rengeteg „szabadidejük” volt napközben. Érdeklődésünkre elmondták, abban az időszakban, amikor senki nem tér be a szavazókörbe, akkor bőven van idejük arra, hogy a fontosabb témákról hosszasan beszélgessenek.

– Egy összeszokott csapat vagyunk, az országgyűlési választáson is mi voltunk a bizottság tagjai – mondták. – Ha egy férfi itt ülne közöttünk, akkor ő biztosan unatkozna – jegyezték meg viccesen.