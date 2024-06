A nagyobb lélekszámú településeken szinte az összes magyarországi párt plakátjával lehetett találkozni az elmúlt hetekben. Villanyoszlopokon, önkormányzati hirdetőtáblákon, út melletti reklámtáblákon, de még a buszmegállók hirdetési felületeiről is visszaköszöntek a jelöltek arcképei. A korábbi évektől eltérően azonban jóval több plakát „díszítette” a közterületek. A június 9-ei voksoláson nemcsak helyi önkormányzati és nemzetiségi voksolást, hanem európai parlamenti (EP) képviselő-választást is tartottak.

Kezdenek eltűnni

Kaposváron is úton-útfélen lehetett választási plakáttal találkozni. Ahogy azonban távolodunk a szavazás napjától, egyre több helyről tűnnek el a molinók. Pintér Attila, a DK–Jobbik–MSZP–Momentum közös polgármesterjelöltje érdeklődésünkre elmondta, jó néhány utcában már eltávolították a plakátokat, már csak néhány helyről kell beszedni, a határidőre azonban mindenhonnan beszedik. Pintér Attila hozzátette, a villanyoszlopokon összesen 250 plakátot helyeztek el.

Csurgón is napról napra tűnnek el a választási plakátok. Füstös János polgármester kérdésünkre elmondta, nem vitték túlzásba a plakátolást, összesen 25 olyan transzparenst készítettek, mely őt ábrázolta. Ezeket már eltüntették az oszlopokról. Marcaliban negyven hirdetőtáblát helyezett ki az önkormányzat a kampányidőszakra. Ezekre a helyi és az EP-jelöltek ragaszthatták ki plakátjaikat. Sütő László polgármester elmondta, a táblákat mindenhol beszedték már. A Somogyi Függetlenek Szövetsége összesen 600 plakátot helyezett ki Somogyban. Steinmetz Ádám, a szövetség elnöke elmondta, ezeknek a tíz százaléka az elmúlt hetekben eltűnt, a maradékot azonban folyamatosan gyűjtik be.



Kifizettetik, ha tovább fennmarad A Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda megkeresésünkre azt közölte, aki vagy akinek az érdekében elhelyezték a plakátokat, köteles a szavazást követő 30 napon belül eltávolítani, vagyis július 9-ig. Ha ez elmarad, akkor az eltávolítás költségét ki kell fizetni. Magyaregresen már a választás utáni napokban beszedték a négy hirdetőtáblát, nagyobb molinókat pedig nem is helyeztek ki a pártok. Böhönyén sem volt plakátdús a kampány, mondta el érdeklődésünkre Zsoldos Márta Piroska polgármester. Az elmúlt voksolásokkor sokkal több arcképpel és pártmolinóval találkozhattak az ott élők. A település vezetője hozzátette, néhány plakát még megtalálható az utcákon.