Hiába drágultak 10 százalék felett a balatoni ingatlanok, tavaly így is csaknem ezer, egészen pontosan 843 nyaralónak használt ingatlan talált gazdára. Jelen pillanatban a Tisza-tó környékén lehet a legkedvezőbb árakon ingatlanhoz jutni. A nyolc kiemelt üdülőkörzet közül a legdrágább Budapest és a Balaton környéke.

– A javuló gazdasági kilátások és a mérséklődő kamatszintek hatására idén többen dönthetnek ingatlan vásárlása mellett, akár saját részre, akár befektetési céllal. 2024 első hónapjaiban jelentős élénkülést tapasztaltunk a hitelezési piacon, az új jelzáloghitel kihelyezések áprilisban már 128,6 milliárd forintot mutattak, ami 88 százalékos növekedést jelent 2023 decemberéhez képest – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője. Az üdülőkörzetek között továbbra is jelentős különbség mutatkozik az árakat tekintve: a legdrágább körzet változatlanul Budapest, ahol a 900 ezer forintot is meghaladták a négyzetméterenként fizetett összegek. A Balatonnál mintegy 850 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként. A legolcsóbb üdülőkörzet továbbra is a Tisza-tó környéke, ahol 200 ezer forint körül alakulnak a négyzetméterárak.

Az elmúlt öt évet tekintve másfélszeresére nőttek az ingatlanárak a Balatonnál. A legnagyobb emelkedés a Fonyódi járásban volt, ahol közel három és félszeresére növekedtek az ingatlanárak, leelőzve a Siófoki járást, ahol másfélszeresre nőttek az árak. – Azt tapasztalják az ingatlanközvetítők, hogy folyamatosan keresettek az ingatlanok, még ha drágultak is –mondta el Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. Hozzátette: vannak új betelepülők, akik az állandó lakosok számát gyarapítják. – A minap egy családdal beszéltem, akik Bács-Kiskun vármegyéből költöztek Fonyódra, mert itt képzelik el a jövőjüket, az édesapa sofőrként szeretne dolgozni helyben vagy a környező településeken – jegyezte meg az alpolgármester.

Balatonlellén, Zamárdiban is meghaladta az egymillió forintot a négyzetméterár.

Az elmúlt tíz évet tekintve viszont Siófok ingatlanárai drágultak a legnagyobb mértékben, amelyet Balatonfüred, Keszthely és Gárdony árai követtek a sorban. Az új ingatlanok árait tekintve a Balaton-parton több település árai is meghaladják a budapesti ingatlanokét. Az idén az év első negyedévében Balatonakarattyán átlagosan 2,4 millió forintot kellett fizetni a lakások négyzetméteréért, amelyet Alsóörs, Zamárdi és Balatonföldvár követett. Az új lakások árazásánál a víz közelsége az egyik legfontosabb tényező, amely jelentősen megnövelheti az ingatlanok értékét.





Új lakás négyzetméterárak a Balaton mellett



Település Ár (Ft/m2)



Balatonakarattya 2 millió 397 ezer Zamárdi 1 millió 894 ezer Balatonföldvár 1 millió 832 ezer Balatonfenyves 1 millió 781 ezer Siófok 1 millió 757 ezer Balatonszemes 1 millió 463 ezer Balatonboglár 1 millió 378 ezer Fonyód 1 millió 295 ezer Balatonlelle 1 millió 245 ezer Balatonmáriafürdő 1 millió 180 ezer Forrás: MBH Jelzálogbank