A legtöbben hazai sporteseményeken szurkolnak, külföldi mérkőzésre csak kevesen jutnak el

A hitelintézet és a Visa által végzett felmérés arra is rámutatott, hogy a válaszadók 36 százaléka a személyes egészségen túl is érdeklődik a sport iránt, és rendszeresen ellátogat a hazai sporteseményekre, nemzetközi sporteseményeken a válaszadók 16 százaléka vesz részt. Az emberek többsége online felületen vásárol jegyet a sporteseményekre (63%). Az MBH Bank és a Visa a 2024. évi párizsi olimpiai és paralimpiai játékok alkalmával megalkották a 2024-es olimpiai játékok szellemiségét és a helyszínt, Párizs városát idéző egyedi lakossági- és vállalati bankkártyákat. A különleges dizájnú Visa bankkártyákat bárki igényelheti az MBH Banknál, és ezáltal közvetetten részese lehet az olimpiai élménynek. Húsz ügyfelet pedig személyesen is elrepítenek Párizsba, hogy ők élőben szurkolhassanak az olimpiai játékokon a Visa jóvoltából.

„Az MBH Bank elkötelezett a hazai sportolók támogatásában, amit az is bizonyít, hogy számos sportegyesületet támogatunk a versenyekre való felkészülésben. A Magyar Olimpiai Bizottsággal való együttműködésünk által pénzintézetünk a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos bankja lett 2022-ben, emellett pedig immár második alkalommal működünk együtt a Visa-val annak érdekében, hogy különleges dizájnú bankkártyáinkkal eljuttathassuk ügyfeleinkhez is az olimpiai élményt. A közös szurkolás mellett a sport- és egészségmegőrzés témájú kutatásunkkal pedig szerettük volna felhívni ügyfeleink figyelmét a testmozgás és az egészségmegőrzés fontosságára” – mondta el Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

„Ezzel a kutatással az a célunk, hogy rávilágítsunk az egészség és a sportolás örömének fontosságára Párizs 2024 előtt. Hiszünk abban, hogy a helyi sportolók támogatásával, a sporton keresztül egy befogadóbb világot teremthetünk. Sportszponzorációink és partnerségeink világszerte összekötik az embereket, katalizátorként működnek, és arra ösztönöznek bennünket, hogy egy kis lépéssel többet tegyünk céljaink elérése érdekében” – emelte ki Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.