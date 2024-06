A barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium két diákja Boldogságóra Diáknagykövet címet vehetett át Budapesten a Boldogságóra Program székhelyén. Az okleveleket Bagdi Bella, a program megálmodója adta át Boda Nóra 11/B és Lóth Kornél 11/A osztályos tanulóknak. Minderről a gimnázium igazgatója, Csokor Réka számolt be az oktatási intézmény közösségi portálján. Tanárként Pávics Judit, boldogságórás pedagógus nagykövet jelölte a címre diákjait. Sikerük nyomán az ország mintegy 15 diáknagykövete közül most már két széchényis diák is szerepel. A program lényeges eleme a pozitív életszemlélet, ezt kell majd nekik is terjeszteniük a saját környezetükben, és az iskolájukban. A címátadó élménynapon az ország diáknagykövetei megismerkedtek egymással, bemutatták az iskolájukat, és az ott folyó munkát, valamint elképzeléseiket arról, hogyan segítik majd a Boldog Iskola Program küldetésének megvalósítását.