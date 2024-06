A Bőszénfai Szarvasfarm egész területén napi rendszerességgel ellenőrzik az önitatók működését, ahol szükséges, ott feltöltik a dagonyákat. Ottjártunkkor is éppen ez történt: a víz csobogására a fák alatt hűsölő szarvasok is megjelentek az alkalmi medencénél, és a friss habokban hűtötték magukat a 30 fok feletti hőségben. A vaddisznók is lelkesen fürödtek a számukra kialakított dagonyában, de a slagból érkező vízért is hálásak voltak. – Ebben az időszakban a legnagyobb kihívás, hogy minden állat számára elegendő friss vizet biztosítsunk – mondta Nagy János, a Bőszénfai Szarvasfarm vezetője. – Néhol traktorral, lajtkocsival szállítjuk az ivóvizet az állatoknak, illetve dagonyákat is töltünk, ami hűti őket és a vérszívó rovarokkal szemben is hatásos. Arra pedig külön gondot fordítunk, hogy a farm minden területén legyenek fás helyek, ahova be tudnak húzódni az állatok.



Kell itatni a gyékényesi Hármashatár Vadásztársaságnál is, ahol egyetlen csatorna biztosítaná az ivóvizet az állatoknak, ha nem apadt volna annyira el, hogy akár át is tud rajta gyalogolni az ember. – Hetente ellenőrizni kell a dagonyákat, mert a disznók képesek kifürdeni a vizet – mondta Kovács Gábor elnök. Hozzátette: július végétől dinnyét és időnként porrogszentkirályi léalmát is kapnak a területükön élő állatok. Így is igyekeznek csökkenteni az okozott vadkár mértékét. – Ha ugyanis nincs elég ivóvíz a területen, képesek bemenni a kukoricába, ami ilyenkor jó tejes – tette hozzá a vadásztársasági elnök.



Nem ez a helyzet a kutasi Kossuth Vadásztársaság területén, ott egyelőre még nem kell itatni. – Két-három héttel előbb jött a nagy meleg, de mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két Rinya ág, a nagybajomi horgásztó és a kutasi víztározó is a területünkön van, így talál a vad elegendő vizet – mondta Tallián Attila elnök. – Ráadásul az erdőben, laposabban fekvő, zsombékos területeken is van még víz, így nem kell pluszban itatni – tette hozzá. – Gondot az jelent, ha a Rinya kiszárad, amitől egyelőre nem kell tartani, ám ha még több hétig marad az extrém hőség, akkor itt is szükség lesz a lajtos kocsira .