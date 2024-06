A vasúttársaság tájékoztatása szerint megkezdődtek az átalakítási munkálatok a MÁV-VAGON szolnoki üzemében, a KISS-ek karbantartására kialakított telephelyen, hogy a nyári megnövekedett kerékpáros igényeket még inkább ki tudja szolgálni a MÁV-START. Az átalakítást követően 24-gyel több kerékpár szállítására lesznek alkalmasak az emeletes motorvonatok.

– Az úgynevezett „téli üzemmód” esetében a KISS motorvonatokon 600 ülőhely és 12 kerékpárhely található – közölték. – A „nyári üzemmódra” való átszerelés után járművenként 36 bicikli biztonságos szállítására lesz lehetőség.

A megemelt kerékpáros kapacitású járművek először a Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár közötti G43-as járatokban fognak közlekedni most szombattól, segítve a Velencei-tó kerékpáros kiszolgálását, valamint több jármű a Budapest–Vác–Szob vonalon fog közlekedni a Dunakanyarban. Várhatóan júliusban a népszerű, Szob és Fonyód között közlekedő Jégmadár expresszben is forgalomba állnak majd a nagyobb kerékpáros befogadóképességű emeletes járművek. Az utazások kiszámíthatósága érdekében erre a járatra ezután is kötelező marad a helyjegy és a kerékpárhelyjegy váltása.