Erős széllel, heves esővel ismét lecsapott Somogyra a vihar. A természet elkeseredett segélykiáltását mára már szinte senki nem tudja figyelmen kívül hagyni, hiszen rendszerint egyre nagyobb károkat is okoz.

Pár éve még az USA akkori első embere is úgy gondolta, a globális felmelegedés csupán kínai huncutság és nem kell vele foglalkozni. Ma már nehéz nem észrevenni, hogy az időjárás változik, és egyre szélsőségesebb. A jégsapkák olvadását, az óceánok melegedését, az áramlások változását és az egyenlítői térség elsivatagosodását legtöbben csak a hírekből halljuk, de mostanra a saját bőrünkön is egyre gyakrabban érezzük, hogy nincs minden rendben időjárásunkkal.

Először csak a tavasz és az ősz lépett ki az életünkből észrevétlenül. Naptárunkban és emlékezetünkben maradt csak meg mára. Később aztán a fullasztó forróság, és az azt felváltó monszunesők mutatták meg számunkra, hogy eztán semmi nem lesz olyan, mint eddig volt.

Akinek még maradtak emlékei földrajzóráról, az kétségbeesetten konstatálhatta, hogy olyan, hogy mérsékelt éghajlati öv, nem létezik többé. Helyét a szubtrópusi éghajlati jellemzők veszik át, az enyhe téllel, a haragos monszunesőkkel, és tikkasztó hőségekkel. A baj az, hogy a világ gyorsabban változik körülöttünk, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá. A károkat már csak mérsékelni tudjuk, megszüntetni nem, főleg amíg az országok képviselői magánrepülőkkel érkeznek a klímakonferenciákra, ahol soha be nem tartott egyezményeket jegyeznek ellen nagy parádé kíséretében. Igyekeznünk kell gyorsan megtanulni, hogyan éljük túl a változásokat, mert a környezet aligha olvassa a megállapodásokat.