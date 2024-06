Berobbant a nyár, ez az elmúlt hétvége forgalmán is jól látszik már a Balatonnál. A tóparti vendéglátóhelyeken komoly gondot jelentett minden szezon kezdetén, hogy megfelelő számú munkaerőt találjanak, azonban úgy tűnik, azzal, hogy több évszakossá válik a Balaton, ez is enyhülni látszik. A vendéglátóipari vállalkozók szerint legalábbis aki előre gondolkodik, annak nem jelent túl nagy problémát a megfelelő számú és minőségű munkaerő megtalálása sem.

– Mi egész évben nyitva vagyunk, s ez megkönnyíti a dolgunkat, így a szezonra csak kisegítő munkatársakat és diákokat kell felvennünk, mivel az éves munkavállalóinkra alapozhatunk, mondta el érdeklődésünkre Balla György, az egyik népszerű balatonmáriafürdői étterem és panzió tulajdonosa. Hozzátette: a munkaerőhiány ugyan egy létező probléma, de mivel az étterem a duális képzésben részt vesz, fiatal szakmunkásokból válogathatnak. – Ezért minden évben egy-két fiatal szakembert meg tudunk tartani – mondta. – Ám az problémát jelent, hogy az elmúlt tíz évben végzett szakképzett dolgozók jelentős része csak végzettséggel rendelkezik, az ismereteik viszont igencsak hiányosak, tette hozzá a vállalkozó. – Ilyen szempontból szerencsés a duális képzés, hiszen a munkáltató magának neveli ki a leendő munkaerőt.

Hasonló véleményen van Tóth Gergely is. Éppen ezért a tulajdonában lévő siófoki hotel a Siófoki Szakképzési Centrummal és partnereivel közösen létrehozta a Balatoni Kulináris Műhely Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.-t. – Az volt ezzel a célunk, hogy a térség munkaerő-ellátását hatékonyan, piaci körülmények között tudjuk biztosítani, az utánpótlást kinevelni – mondta Tóth Gergely. – Ilyen módon a munkaerő-ellátottságunk abszolút biztosított, tudomásunk szerint a projektben résztvevő többi gazdasági társaságnak is.

Fotó: MW

Ára van annak, ha visszatérő csapat készíti a fogásokat



Visszatérő a csapat az egyik fonyódi étterem konyhájában, ahol már harmadik éve ugyanaz a személyzet készíti a fogásokat. – Nyáron visszatérnek hozzánk azok a kollégáink, akik télre máshol vállalnak állást, mondta el érdeklődésünkre Torma János tulajdonos. – Ennek viszont az az ára, hogy meg kell becsülni a dolgozókat és ez nem csak a bérekre értendő. Nálam tavaly is a legnagyobb szezonban öt napot dolgoztak az alkalmazottak és kettőt pihentek, de ez nem mindenhol van így, tette hozzá a fonyódi vállalkozó.

– Egyre többen gondolkodnak több évszakos működésben, megbecsülik a munkaerőt, ott nincs is gond a munkaerővel, mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – A megoldás az, ha nem csak egy nyárban gondolkodnak a vendéglátósok.