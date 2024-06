Nemcsak a termelők, hanem a vásárlók száma is nőtt a Somogyi Kosár Bevásárlóközösség háza táján. A civil közösség azon dolgozik, hogy a helyi termelőknek piacot biztosítson minőségi termékeik eladásához.

Rómaisaláta- és borágó virágpalántát hozott Visnyeszéplakról Kotroczóné Bakos Emília.

– Két éve vagyok a Somogyi Kosárral kapcsolatban, vegyszermentes zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozom, és péntekenként hozom be a megrendelt árukat

– mondta el a termelő. Hozzátette: kialakult már, hogy a dél­előtt behozott portékájukat délután a kaposvári átvevőhelyen kapják meg a vásárlók.

– 2020. szeptember 4-én alakult meg a kosárközösségünk, kertészek, természetvédők, gazdálkodók, lokálpatrióták hozták létre azzal a céllal, hogy segítsék a helyi termékek értékesítését – mondta el Kláb Tamásné Bauer Viktória, a Somogyi Kosár egyik szervezője. Hozzátette: jelenleg a palántákat keresik a legtöbben, de kelendő a friss zöldség, a zsenge hagyma és a cukorborsó is.

Lehet tőlük rendelni mélyalmos és szabad tartásban nevelt tyúkok tojásaiból is. Egy nyugdíjas önkéntesük, István vállalta, hogy a városon belül kiszállítja a termékeket.

– Jelenleg ötven aktív termelőnk van, és azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók száma is folyamatosan növekszik – mondta Kláb Tamásné Bauer Viktória. – Két hete rekordnyi, 815 ezer forint folyt be hatvannyolc vásárlónak köszönhetően. Hozzátette: a bevétel nagy része csirkehús, zöld spárga és palánták árából jött össze.

– Kedd esténként tartunk egy pár órás megbeszélést, és otthon, munka után intézzük a megrendeléseket, amelyeket szerda estig lehet leadni – mondta el a szervező. – Pénteken délelőtt hozzák a termelők a Pécsi utcai épületünkbe, délután pedig a vásárlók érkeznek a portékáért.

Megjegyezte: a termelők ugyanazon az áron kínálják portékáikat, mint a kézművespiacokon vagy otthonukban. A kosár oldalán pedig a termelők be is mutatkoznak. – A rendeléseink nemcsak élelmiszerre koncentrálódnak, hanem egyre többen keresik a tisztítószereket és a natúr kozmetikumokat is – jegyezte meg Kláb Tamásné Bauer Viktória.