A szamárköhögés ellen hazánkban 1954. óta kötelező a védőoltás, amelyet két hónapos korban kapnak meg először a babák, majd három és négy hónapos korban újraoltják őket. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal kérdésünkre azt közölte, a vármegyében a csecsemők körében 98 százalékos az átoltottság, a 18 hónaposoknál 87, míg a 6 és 11 évesek körében 99 százalék feletti.

Arra a kérdésünkre, hogy Somogyban regisztráltak-e esetet, nem kaptunk választ, viszont a kormányhivatal figyelmünkbe ajánlotta a Nemzeti Népegészségügyi Központ kapcsolódó közleményét. Ebből kiderül, hogy az utóbbi hetekben hazánkban is nőtt az esetek száma, de vannak olyan vármegyék, ahonnan egyetlen esetet sem regisztráltak. – Így országos járványról nem beszélhetünk, fogalmaztak.

Ennek ellenére a növekvő esetszámok miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a kormányhivatalokon keresztül kiadott tájékoztatójában felhívta a figyelmet a szamárköhögésre vonatkozó, jogszabályban előírt járványügyi intézkedésekre.

Az általunk megkérdezett somogyi háziorvosok azt mondták: praktizálásuk során egyetlen szamárköhögéses esettel sem találkoztak. – Huszonegy éve praktizálok, de egyetlen ilyen esettel sem találkoztam, mondta kérdésünkre ifjabb Pavlovics György házi gyermekorvos. Hozzátette: a jó átoltottságnak köszönhető szerinte az, hogy nem gyakori a betegség. – A most felbukkant esetek is azt igazolják, hogy érdemes beadatni az oltást a gyerekeknek – jegyezte meg a kaposvári háziorvos.

Fotó: L. R.

Csak vérből



Nem könnyű elkülöníteni a Bordetella pertussis baktérium által okozott betegséget, a szamárköhögést amely cseppfertőzéssel, ritkán közvetlen érintkezéssel vagy tárgyak révén terjed. – Klinikailag nehezen elkülöníthető más légúti betegségtől és csak vérből mutatható ki – mondta ifjabb Pavlovics György.