– Nagy örömmel vettem tudomásul a június 9-i választás eredményét, hogy a városlakók bizalmat szavaztak nekem Csurgó polgármestereként – mondta kérdésünkre Ilia Csaba, megválasztott polgármester. – Ezért a kampány során velem együtt dolgozó csapatom rengeteget tett, nélkülük nem sikerült volna. Azt gondolom, hogy Csurgó megérdemli, hogy az eddigiekkel szemben egy másik úton, más világot építve menjünk tovább együtt. Ez a munka persze csak október közepétől kezdődik, mert akkor válok hivatalosan is Csurgó polgármesterévé. Úgy érzem, hogy a csurgóiak ezzel a választással megmutatták, hogy változtatni szeretnének. Ezért is mentek el szavazni, hiszen közel hatvan százaléknyi részvétellel zárult Csurgón a voksolás, ami nálunk is kiugróan magas részvételi aránynak számít. Ezt köszönöm mindenkinek, és a jövőre nézve megtudom ígérni, hogy képviselőtársaimmal nem fogunk csalódást okozni. Az ősszel kezdődő önkormányzati ciklusban egy nyugodt, békés kisvárost építünk Csurgón – tette hozzá Ilia Csaba.