Királyné Botka Beáta az intézmény igazgatója elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan, némi segítséggel ugyan, de idén is a diákönkormányzat szervezte meg az egész napos rendezvényt.

Az alsósoknak különféle ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk, a felsősöknek focimeccset szerveztek. Az önkormányzat egy légvárat is felajánlott a gyerekeknek. A diáknapon az iskola somogysárdi tagintézményének 19 tanulója is részt vett. Velük együtt összesen 178-an voltak. A diáknap egyik legérdekesebb része Kis-Tóth Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) matematikus-fizikusának kísérlettel egybekötött előadása volt.

Egy héttel ezelőtt pályaválasztási napot szerveztek a mezőcsokonyai intézményben.