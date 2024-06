Koltai Lajos alkotása, a Semmelweis kapta a legjobb játékfilmnek járó díjat a veszprémi Magyar Mozgókép Fesztiválon. Az anyák megmentőjét játszó színész, Vecsei H. Miklós napokkal előbb megjelent blogjában a mai színházi világ látleletét adja. „Utolsó kis patkány.” „Eddig se szerettünk, de ezután tenni fogunk érte, hogy mások se szeressenek.” – olvashatjuk számos fontos megállapítás mellett a kommentválogatással kezdődő írásban. Merthogy az ifjú művész támadások össztüzébe került, ahogy a Nemzeti főigazgatója, Vidnyánszky Attila egyik interjújában elárulta: ősztől színháza társulatát erősíti Vecsei H. Erre érkezett a „véleménycunami”, amely jól illusztrálja, milyen napjaink (színházi) közélete. Ezt tudtuk eddig is, mint ahogy azt is, amikor Rátóti Zoltán volt a kaposvári Csiky direktora, hogy a büféből megüzenték: „nincs igény” a Magyar Nemzetre…

A nagy érdeklődés mellett zajló, Kaposvárra „hozott” Országos Színházi Találkozó idejére mintha csitult volna a „szekértáborok” közötti harc, s a teátrum összes játszóhelyén, még a parkjában is a művészeté volt a főszerep. A darabválogatásra sem lehet panasz, hiszen ezúttal – talán – minden oldal kielégíttetett. Legalábbis a játéklehetőség szempontjából. Ha mégsem, tévedtem. Hiányérzetük mégiscsak volt a budapesti színházak vezetőinek, hogy nem tárgyalhatnak személyesen a készülőben lévő kulturális törvénytervezetről a KIM államtitkárával, mivel az nem tudott jelen lenni a tervezett kaposvári szakmai konferencián. Fülöp Péter, a kaposvári színház igazgatója a belátó türelem alkalmazását javasolta nekik számonkérés helyett.

A néző nem lát be a kulisszák mögé, s ez nem is baj. Azt viszont konstatálja, hogy elkeltek a jegyek valamennyi előadásra, hogy hangulatkoncert várja a látogatókat a minipódiumon, hogy „népligetté” vált a színházpark, hogy Juhosék kellemes muzsikájára táncol gyerek és felnőtt. Hogy Hobó szerelmeiről és hányattatásairól mesél, énekel szabadtéren, a nyíregyháziak pedig fergeteges játékukkal hirdetik: elvásik a veres csillag.

Jó volt átadni magunkat Tháliának, élvezni a felejthetetlen hangulatot, őrizni előadások tüzes üzenetét, s titkon azt remélni: közös cél felé vezetnek a lépéspróbák. Igaz, én örök derűlátó vagyok. Jó volt átadni magunkat Tháliának.