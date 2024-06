Mosdóst is elérte a felhőszakadás hétfő délután. A településen jelenleg is zajlik a csapadékvíz-elvezető beruházás, melynek nagyjából háromnegyede már elkészült. Keresztes József polgármester megkeresésünkre elmondta, körülbelül ötven milliméter eső zúdult a falura, a vízelvezető pedig még félkészen is jól vizsgázott. Az ingatlanokban ugyanis nem keletkezett kár.