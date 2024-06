Kiállítással zárult Kaposmérőben az ősszel indult makramészakkör, amelyhez a Nemzeti Művelődési Intézet a Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért felhívás keretében nem csupán a munkálatokhoz szükséges alapanyagokat és eszközöket biztosította díjmentesen, de bemutatóvideót is rendelkezésre bocsátott az interneten. – Ez a technika nem kis kézügyességet igényel, de a társaság többségét alkotó szépkorúak így is remekül megbirkóztak a feladattal – tudtuk meg Herencsár Andrea művelődésszervezőtől, aki a csoportvezetői teendők mellett maga is részt vett a munkálatokban. – Ugyanakkor egymást segítve, igazi közösségként dolgoztunk együtt. Igazából a közösségépítés is volt a legfőbb célja a foglalkozásoknak, s hogy ez teljes egészében megvalósult, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tavaly óta többen is lettünk, a tízfős csapatban hárman még aktív korúként tevékenykedtünk.

Ambrus Györgyné klubvezető az önkormányzat, és Prukner Gábor polgármester szerepét méltatta a bemutatón.

F.: V. L.