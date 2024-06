Meglepetésként érte, hogy feladata is lett: első szavazóként neki kellett hitelesítenie a szavazóurnákat. Beletekintett, és nyugtázta, hogy üresek. Közben a számlálóbizottság tagjai az urnákat sorszámokkal látták el, és egy ellenőrzőpéldányt is beletettek a hitelesítésről, miután az első szavazó aláírta. Nekik sem okozott gondot korán kelni, hiszen várták az alkalmat, mondta Nagy Imre, a szavazatszámláló bizottságból, és hozzátette: este 19 óráig maradnak. Az elsőként szavazó fiatalember személyi igazolványát is ellenőrizték, 2028-ig érvényes volt az okmánya.

A kaposvári 35-ös szavazókörben a jegyzék szerint 700 választópolgár adhatja le a szavazatát a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Pete Lajos utcáig terjedő területről. Három szavazólapot kapnak a szavazók: egyen az Európa Parlament összetételére, egyen a polgármester személyére, és egyen az önkormányzati képviselőkre voksolhatnak, valamint nemzetiségi önkormányzati szavazatot is leadhat, aki ezt igényelte. A 18. évet betöltött, elsőként szavazó fiatalok egy Európai Unió zászlóval díszített kulcstartót kapnak ajándékba.

A következő szavazó 6 óra 6 perkor lépett a helyiségbe, de elszántan jelezte, hogy nem akar nyilatkozni. Utána egy fiatal férfi érkezett, katasztrófavédelem feliratú pólóban, láthatóan szolgálatból jövet-menet, de ő sem mondott semmit. Kint az épület előtt csicseregtek a madarak, a közeli emeletes ház egyik lakásából szólt a rádió, a reggeli hírekkel. Minden a szavazókat várta.

