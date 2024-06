– Ilyen időben nagy kihívás a verseny, a halak pillanatnyilag kevésbé kapnak – mondta szombat kora este Szabó János, aki társával, Bank Józseffel a Somogy HESZ csapatának színeiben nevezett a megméretésre. – Egy ponty és három keszeg: ez az első négy óra mérlege. Abban bízunk, hogy éjszaka vagy legkésőbb hajnalban változik a helyzet és sűrűbben kap a hal.

Fotó: Muzslay Péter

Dér Tamás kaposvári alpolgármester és Herczeg Attila önkormányzati képviselő köszöntötte a versenyzőket, Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) elnöke azt mondta: a verseny előtt 18 mázsa három nyaras pontyot telepítettek a tóba, nagy részük két kiló körüli. A horgászmaraton, amit először 1990-ben rendeztek, időről időre számos érdeklődőt vont, a somogyiakon kívül ezúttal többek közt dombóvári, győri és budapesti indulók is neveztek. A Csányi Dénes és Kapesz Jenő alkotta kalocsai Vegyes Négyes csapata is vállalta a 20 órás küzdelmet, a siker érdekében saját készítésű etetőanyaggal is próbálkoztak.

Herczeg Attila, Dér Tamás és Kozári Miklós

Fotó: Lengyel János

– Tizedik alkalommal jöttünk, gyönyörű a hely, jó a társaság, itt a helyünk – mondta Csányi Dénes. – A délutáni rajt óta nagyjából tíz kiló halat emeltünk ki, a négy pontyon kívül amur és keszeg is jött. Igyekeztünk alaposan felkészülni, csaknem 20 botot hoztunk továbbá bőségesen van csonti és kukorica is.

Hegedűs Péter és Dancs László, a Nagybajom és Vidéke Horgászegyesület versenyzői rakós és match bottal is felszerelkeztek és abban reménykedtek, hogy az esti másfél kilós eredményt még napkelte előtt sikerül jócskán felülmúlni.