A Hogyan öregedjünk szépen? címmel lezajlott foglalkozás széles körben érintette a kiegyensúlyozott, boldog öregkorhoz szükséges területeket. A központban a testi-lelki egészség állt, amelynek során a résztvevők különféle játékos mozgásformákat is kipróbálhattak, míg az elmét is megmozgató feladatok közül nem egy komolyabb kreativitást is igényelt. A javaslat szerint az ezekhez hasonló, a megszokottól eltérő tevékenységeket célszerű napi rendszerességgel végezni. Szó esett a táplálkozás jelentőségéről is. A változatos étrend, a megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs, a teljes kiőrlésű gabonafélék, valamint a telítetlen zsírok fontos szerepet kell, hogy kapjanak az étrendünkben. A lelki egészséghez kiegyensúlyozott társas kapcsolatokra is szükségünk van. Érezzük, hogy fontosak vagyunk, legyenek céljaink, töltsük meg tartalommal a mindennapjainkat, és nem árt, ha a pénzügyeink is rendben vannak – hogy csak a legfontosabbakat említsük a boldog időskor receptjeiből.