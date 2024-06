– A MATE célkitűzése, hogy az agrárium vezető egyetemévé váljon, és a világ legjobb agráregyetemei közé kerüljön – mondta Gyuricza Csaba. – Az integráció célja, hogy egy erős, versenyképes egyetemet hozzunk létre, amely a legmagasabb szintű oktatást és kutatást biztosítja.

A rektor emellett hangsúlyozta, hogy a MATE létrehozása egy nagy léptékű és bátor lépés volt, amely elősegíti a magyar agrárium fejlődését.

– A globális tudáskoncentráció és a gyors technológiai fejlődés miatt szükség van nagyobb forrásokra és több tudományágat átfogó, szakmaközi megközelítésre – mondta. A rektor hozzátette, hogy a MATE szoros kapcsolatokat épített ki a gazdasági szereplőkkel, hogy közösen dolgozzanak a képzési programok és a kutatási projektek megvalósításán.

Jövőbeli célkitűzések

A rendezvény keretében bemutatásra került a MATE Jövő Vezetői Programja is, amely a magyar agrárium új vezető generációjának kinevelését tűzte ki célul. A program célkitűzései között szerepel, hogy a hallgatók hazai és nemzetközi viszonylatban is magas presztízsű munkahelyeken tölthessenek be vezető pozíciókat. Az eseményen elhangzott, hogy a MATE továbbra is folytatni kívánja az oktatási és kutatási tevékenységeit, és a jövőben is aktív szerepet kíván játszani a magyar agrárium és élelmiszergazdaság fejlesztésében.

A MATE 100 Klub tagjai között létrejött együttműködés célja, hogy hosszú távon is gyümölcsöző kapcsolatokat alakítson ki, amelyek hozzájárulnak a magyar agrárium sikeres és fenntartható fejlődéséhez. A rendezvény zárásaként a résztvevők megvitatták a jövőbeni közös projekteket és együttműködési lehetőségeket, amelyek tovább erősítik a MATE és partnerei közötti kapcsolatot.