Győrfi Pál, az MOSZ szóvivője válaszában kiemelte: a nyári időszakban a Balaton környéki ellátást, így a Balaton somogyi térségének mentőellátását és ügyeleti ellátását is megerősítik.

– A Balaton környéki ellátás megerősítése során tervezetten június hónap második felétől a balatonboglári ügyelet éjszaka és hétvégén is működni fog, Siófokon megnöveljük a betegellátó kapacitást annak érdekében, hogy a betegek az ügyeleti ellátóhelyen jelentős várakozás nélkül kaphassanak ellátást – írta az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Hozzátette: június elejétől a vegyes – felnőttet és gyermeket egyaránt ellátó – ügyeletek mellett a hétvégéken egy kifejezetten gyermekügyeleti ellátóhelyet is indítanak Keszthelyen. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki sem maradhat ellátás nélkül a Balatonnál. A 1830-as telefonszám a teljes ügyeleti időszakban működni fog, ezért szükség esetén a beteghez ügyeleti kocsit, illetve akár azonnal mentőautót, vagy mentőhelikoptert riasztanak a szakemberek.