Alapesetben 600 ülőhely és 12 kerékpár szállítható a járművön, a bővítést követően ez a szám háromszorosára nő, 36 bicikli egyidejű szállítására lesz alkalmas. A KISS-motorvonatokat vissza nem térítendő európai uniós támogatásból – részben a Széchenyi Terv, részben Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projektek lebonyolításával – szerezte be a MÁV-START, összesen 232,125 milliárd forint értékben.

Várhatóan júliusban a Szob és Fonyód között közlekedő Jégmadár expresszben is forgalomba helyezik a nagyobb kerékpár befogadóképességű járműveket. Az utazások kiszámíthatósága érdekében a helyjegy és a kerékpárhelyjegy megváltása továbbra is kötelező marad.

Sudár Dóri