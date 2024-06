A fenntarthatóságot évek óta fókuszba helyező pénzintézet a zöld felületek növelésén és a biodiverzitás támogatásán túl most egy olyan különleges építményt hozott létre, amelyen az állatok természetes anyagokból kialakított létrákon szaladgálhatnak, kis asztalkáknál falatozhatnak és apró házikókban bújócskázhatnak. A mókusjátszótérről készült videót itt nézhetik meg.

Vadon élő állatokat természetes környezetükben megfigyelni mindig nagy élmény – és ehhez sokszor nem is kell vadasparkba látogatnunk. Ugrándozó és falatozó mókusokat például Újpesten is láthatunk minden nap, ha útba ejtjük a Farkas-erdő szélén található Mókaligetben a mókusjátszóteret, amely a K&H állatbarát ligetek programhoz kapcsolódóan jött létre. „A K&H mókusjátszótér azért különleges, mert saját élőhelyükön, egy erdő szélén, de mégis mindenki számára elérhető helyen találkozhatunk ezekkel a kedves kis állatokkal, akik karnyújtásnyira eszegetnek és futkároznak egy különleges építményen” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „A fenntarthatóságot szem előtt tartó pénzintézetként igyekszünk több fronton is hozzájárulni egy élhető bolygó megőrzéséhez. Csökkentjük saját működésünk ökológiai lábnyomát, de ennél még fontosabb, hogy hitelezési és befektetési politikánkat, termékeinket és állományainkat szintén a fenntarthatóság elvei szerint alakítjuk át. Ezek mellett pedig oktatási, ismeretterjesztő és tudatosságépítő programokat indítunk a gyerekek és a felnőttek számára, hisz bolygónk jövője mindannyiunkon múlik. A K&H állatbarát ligeteket azért hoztuk például létre az ország 30 iskolájában és óvodájában, hogy a változatos növényekkel beültetett udvarokon az állatlakhelyeknek, etetőknek és itatóknak köszönhetően testközelből megfigyelhessék a gyerekek a madarakat, pillangókat, sünöket. Az intézményenként 100 négyzetméternyi, összesen 840 növény elültetésével létrejött ligetek a biodiverzitás támogatásán kívül a fiatalok környezetvédelmi edukációját is segítik, hiszen a program része egy oktatási anyag is, amit szakmai partnerünk, a 10 millió Fa Alapítvány készített.”