Sokan biciklire pattantak, hogy körbekerekezzék a Desedát és olyanok is akadtak, akik egy hosszabb túra állomásaként iktatták be a toponári strandot. Ez meg is látszott a büfék forgalmán, szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni, nagyüzemben készültek a lángosok és persze a szendvicsek is.

– Reggel óta folyamatosan készítjük a hamburgereket, érezhetően beindult a szezon a meleg idő beköszöntével – mondta Kovács Lívia, a Lia büfé tulajdonosa.

Nem volt megállás a büfé dolgozóinak, hiszen folyamatosan érkeztek az éhes vagy éppen szomjas kirándulók. Akik miután feltöltötték energia raktáraikat elégedetten folytatták útjukat, vagy vetették bele magukat a strandolásba.