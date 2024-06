Sikeresen és eredményesen lezajlott a választás Balatonbogláron, a választópolgárok bizalmából egy újabb ciklusra elnyertem a polgármesteri tisztséget,

értékelte a választás eredményét Mészáros Miklós hétfőn.

– Ez nekem azért nagy boldogság, mert ez a negyedik ciklusom lesz a város vezetőjeként és a szavazatok száma azt mutatja, hogy a bogláriak elégedettek a munkámmal. Ez szép visszaigazolása a tizennégy éves munkámnak, ami jó referencia a jövőre nézve is. Nagyon hálás vagyok a bogláriaknak ezért az újabb lehetőségért. Az nem tölt el elégedettséggel, hogy a képviselő-testületbe sajnos a jelöltjeink nagy része nem jutott be. Ezért az már most biztos, hogy a következő önkormányzati ciklusban a képviselő-testületi munkában nagyobb konszenzus keresésre lesz szükség. Azt bizton állíthatom, hogy a következő testületben rajtam nem fog múlni az együttműködés, készen állok a közös munkára a megválasztott képviselőkkel, tette hozzá a megválasztott polgármester.