– Rendesen befűtöttek, egyelőre bírjuk a hőséget, a bogrács közelében 40 fok körül lehet – mondta Balatinc István, a somogyvári EGYMI csapatának tagja. – A vörösboros, vargányás vadpörköltön kívül erdélyi paradicsomos töltött káposztát is főzünk.

Fotó: TIBOR KOVACS

A csapat másik tagja, Berkes Zoltán szerint a sok látnivaló és a kiváló hangulat összehozza az embereket. A Lengyeltóti és Környéke Mentőalapítvány 12 fős csapata marha pörkölttel nevezett a főzőversenyre és finomabbnál finomabb palacsintával is előrukkoltak. Tóth Gyula, a közösség tagja úgy érzi: élménydús a rendezvény, a kisgyermekes családokon kívül az idősebbek is kedvükre válogathatnak a programok közül. A házigazdák a technika szerelmeseire is gondoltak: Tóth Balázs stílusosan egy barna Velorex pólóban feszített az 1964-es gyártású, 350 köbcentis, három kerekű kisautó, egy Velorex mellett, s egy oldalkocsis motorkerékpárt is kiállítottak. A kíváncsi látogatók szelfiztek, videóztak, akárcsak néhány lépéssel távolabb a harci bemutatón.

Fotó: TIBOR KOVACS

– Ádi, szeretnél lőni? – kérdezte mosolyogva kisfiát édesapja, Jámbor Ádám. Kard, balta, lándzsa és íjak: az iharosi Szent László Király Lovagrend lenyűgöző felszereléssel érkezett, visszatérő vendégnek számítanak a somogyvári rendezvényen. Hodocsek Dániel és Czmerk József szerint fontos a hagyományok ápolása és a történelmi értékek őrzése, Horváth Győző, a lovagrend nagymestere azt mondta: a fiatalok körében különösen népszerűek a bemutatók. Kulturális fesztivál is színesítette a Szent László Napokat, a dél-balatoni térségből 13 énekes, táncos előadó és csoport mutatta meg tudása legjavát, a gyerekeket kézműves foglalkozás várta és szombaton hirdettek eredményt a harmadik alkalommal öt kategóriában meghirdetett Dunántúli Regionális Mézversenyen, melyre összesen 85 mézminta érkezett. A Dunántúl méze díjat a kaposvári Hanzel Róbert kapta, a rendezvényen Csapó Noémi, a mézkirálynő udvarhölgy is részt vett.