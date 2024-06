– Barcson arról beszélt, hogy különös figyelmet érdemel a határvidék. Ez mit takar pontosan?

– A határ mentén élni egy speciális élethelyzet. Sokat dolgozunk a térség országgyűlési képviselőjével, Szászfalvi László képviselővel és Koós Csaba polgármesterrel azon, hogy Barcs a horvát határmentiségéből profitálni tudjon. Nagyon fontos az M60-as út megépítése és a 68-as főút korszerűsítése, és mivel hosszú távon gondolkodunk, ezért megkezdődik az új Dráva-híd tervezése is. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy ipart és beruházásokat tudjunk telepíteni a térségbe, amelyek magukkal hozzák a munkahelyteremtést is. A barcsi ipari park a kormány 680 millió forintos támogatásával jött létre 11 hektáron, átadását követően pedig hamarosan a beruházók is megérkeznek majd ide.

Fotó: Lang Róbert

– Háborús időszakban is jöhetnek befektetők?

– Kaposváron egyszerre 3 gyár építése is zajlik, ez egyenes következménye annak a 30 éves fejlődésnek, amelyen a város keresztülment. A beruházók érzik a városvezetők kiszámítható, stabil és megbízható működését, és a nehéz időszakokban még inkább értékelik azt. Magyarország nagy előnye a háborús időszakban, hogy hazánkról a vállalatok és a gazdasági szereplők tudhatják, hogy nálunk mindig stabilitás van, és mindent megteszünk azért, hogy a beruházások és az emberek továbbra is biztonságban, nyugalomban legyenek. A kiszámíthatóság a nehéz körülmények között hozza meg igazán az eredményét.

– Még ellenszélben is?

– A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy jól láthatóan mi vagyunk a háború utolsó európai akadálya, és ezért minden létező tisztességtelen eszközt is bevetnek velünk szemben. A belga külügyminiszter nyilatkozata alapján akár ki is zárnának minket a közös európai döntéshozatalból.

– A háború számunkra is valós veszélyt jelent?

– Európa politikai vezetői háborús őrületben szenvednek, amit az a helytelen kiindulópont táplál, hogy Ukrajna értünk harcol. Nem értünk harcol, hanem önmagáért, ez nem az Európai Unió és az európai emberek háborúja, főképp nem Magyarország háborúja. Hazánkat és Európát ebből ki kellene hagyni, de jól láthatóan az EU politikai vezetői ezt nem így élik meg. Ehelyett úgy élik meg, hogy ez az ő háborújuk, ami egy teljesen téves, hibás felfogás. Jól láthatóan a háború eszkalációjának a kérdését kiiktatták a szempontjaik közül, és így hozzák meg a döntéseiket. Éppen ezért lehet büntetlenül beszélni az európai sorozásról, ezért lehet felelőtlenül szólni a nukleáris háborúról, és ezért lehet mindenféle felelősség nélkül említeni a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését. Ezt a háborúpárti hangot támogatja nyíltan a nemzetközi liberális politika és média is.