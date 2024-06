A 765 lakosú Vése összesen 300 ingatlanból áll, és a házak tíz százaléka már a külföldiek kezén van. Viszont a külföldiek ingatlanjai közül nem mindegyik, csak a felük lakott állandóan. Jelenleg alig van eladó ingatlan a faluban, talán csak kettő-három. Néhány héten, hónapon belül megveszik a házakat. Bertók László, Vése polgármestere azt felelte érdeklődésünkre, hogy a külföldiek nem vásárolják fel a magyarok elől az eladó házakat, mert a helyiek gyorsabban értesülnek a jó vételről. Vidéken két fajta ingatlan van: a leromlott, felújításra szoruló, olcsó és a jól felszerelt, jó állagú, drága. Az utóbbit inkább a külföldiek keresik.

Sinka József balatonmáriafürdői ingatlanos azt tapasztalta, hogy most nincs roham a Balaton-parton, a házvásárlók leginkább magyarok, és sokan hitelt kénytelenek felvenni. A korábbi években volt felvásárlási hullám, de a külföldiek most visszaszorultak a Balaton háttértelepüléseire. Érdeklődés van, de csak nem a túl drága ingatlanok iránt.

Árfelhajtó hatása van a külöfldieknek

Cserénfán 70 ingatlanból hatnak külföldi a tulajdonosa. Most nincs eladó ingatlan a községben, mert ami volt, azt fiatal párok a CSOK segítségével megvették.

– A külföldiek jelenlétének valamelyest van árfelhajtó hatása – mondta Stier László, Cserénfa polgármestere. – A külföldi betelepülők előnye, hogy az elhagyatott ingatlanokat felújítják, rendbe teszik, viszont a hátrányuk az, hogy idős korúak, többnyire nyugdíjasok vagy nyugdíjra készülők, így a falu átlagéletkorát nem emelik. Faluhelyen az a lényeg, hogy minél több gyerek legyen!

A tavalyi utolsó negyedévben minden ötödik lakásvásárló külföldi volt Zalában és Somogyban. Ez egyfelől a Balatonnak köszönhető, emellett közrejátszhatott Ausztria közelsége is – értékelte a Pénzcentrum. Zalában ebben az időszakban az ingatlanvásárlók 21,4 százaléka volt külföldi, ez a legmagasabb érték a 2016 óta vezetett statisztikában. Somogyban ugyanekkor 19,4 százalék volt a nem magyar lakásvásárló, ez nálunk nem a legmagasabb érték, mert 2023 harmadik negyedévében 20 százalék felett is volt a számuk.

A hangulatos kis falvakat keresik, de a városokban is megjelentek Sok külföldi ügyfelet tartanak számon a kaposvári Boldizsár ingatlanirodában. A Balaton vonzereje már némileg gyengülőben, de a zselici és a belső-somogyi dombok még mindig érdekesek a külföldről érkezőknek, mondta Boldizsár Balázs tulajdonos. A Balatonról délre eső településeken kívül már a kisebb városokban is, sőt Kaposváron is megjelentek. Leginkább a kis, hangulatos falvak keresettek a holland, német, belga beköltözők körében, de szórványosan érkeznek új otthont kereső angol családok is. A külföldiek jelenléte az árakat nem befolyásolja, mert jellemzően felújításra szoruló ingatlanokat vásárolnak meg, amelyekből a saját ízlésükre formálva kis birtokokat alakítanak ki. Szakmai szemmel jó látni a vidéki ingatlanok újraéledését, mondta az ingatlanszakértő.