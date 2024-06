Hatvannégy vendéglátóhely részvételével, ötvenezer példányban jelent meg az idei kiadvány. A turizmusonline.hu beszámolója szerint a Balatoni Gasztrotérkép Applikáción keresztül bármikor, bárhonnan egy kattintással megtudhatjuk, hol vannak a legközelebbi gasztrocélpontok. A szűrés funkciónak hála kereshetővé váltak azok a helyszínek is, ahol gluténmentes, laktózmentes és húsmentes választási lehetőségekkel várják a látogatókat, továbbá baba és gyerekbarát, kutyabarát célpontokat is kereshetünk. A szerkesztők a kampányukban a fenntartható vendéglátás és a tudatos fogyasztás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Egy háromrészes videósorozattal is készülnek, amelyben a Balaton környéki gazdaságok és vendéglátóhelyek képviselői mondják el gondolataikat a témában.

Sudár Dorottya