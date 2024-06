A kormány hétfő délben benyújtott egy 90 oldalas törvényjavaslatot, amelyről kedden kivételes eljárással dönt az országgyűlés. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott több tucat oldalas javaslatban szerepel, többi között, hogy korlátoznák a mobiltelefonok használatát az iskolákban.

Fotó: Shutterstock

A törvényjavaslat szövegezése szerint

az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt.

Jelenleg az iskolák házirendje jogosult rendelkezni erről a kérdésről, azonban az okostelefonok egyre nagyobb elterjedése miatt szükséges egy egységes szabályozás, amelyet minden intézményben alkalmazni lehet.

A javaslatban hozzáteszik, hogy vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek, adott esetben a mobiltelefon is, amely egy-egy tanórán digitális taneszközként is megjelenhet, éppen ezért

azt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.

Tavaly október elején az angol okoltatási miniszter, Gillian Keegan jelentette be, hogy a szigetországban betiltják a mobiltelefonok használatát az iskolákban. Az intézkedés a tanórák mellett a szünetekre is érvényes. A brit politikus döntéséről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is beszámolt Facebook-oldalán, emiatt merült fel a kérdés, hogy a magyar kormány tervez-e hasonló szigorítást bevezetni.

„Nem adott kötelező központi utasítást a Belügyminisztérium a mobiltelefon és egyéb, digitális infokommunikációs eszköz tanórai és azon kívüli használatának szabályairól,

azokat az iskolák a saját házirendjükben szabályozzák” – válaszolta Rétvári Bence idén februárban Pintér Sándor belügyminiszter megbízásából, a párbeszédes Szabó Tímeának az iskolai telefonhasználat korlátozására vonatkozó kérdésére.

Rétvári arra is felhívta Szabó Tímea figyelmét, hogy már

több országban, például Franciaországban és Hollandiában is korlátozzák, a legtöbb esetben tiltják a mobiltelefonok tantermi használatát.

A Belügyminisztérium ebben a tanévben is online kérdőíven kérte ki a szülők, a pedagógusok és az iskolaigazgatók véleményét az iskolai ügyekről. A kérdések a többi között a tanulók iskolai mobiltelefon-használatára vonatkoztak. Ez volt az ötödik ilyen alkalom, amikor a szülők, illetve a pedagógusok online kérdőíven véleményezhettek oktatással kapcsolatos kérdéseket. Az előző tanév felméréseiben 75 ezer pedagógus, 130 ezer szülő, gondviselő élt a véleménynyilvánítás lehetőségének ezen formájával.