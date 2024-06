Majdnem napra pontosan 39 évvel ezelőtt, 1985. június 21-én választották meg tanácselnöknek Lőrinczné Kiss Ilonát. Előtte a körzeti iskolában dolgozott pénzügyesként és gondnokként, így jól ismerte a költségvetési gazdálkodást.

– Nemcsak tanácselnök lettem 1985-ben, hanem bekerültem a megyei tanácsba is – emlékezett vissza Lőrinczné Kiss Ilona. – A rendszerváltás után is tagja voltam a közgyűlésnek, összesen négy cikluson keresztül. Sokat dolgoztunk azért, hogy Somogyjád és a környező települések fejlődjenek. 1992-ben a megyeszékhely vezetésével megszerveztük a városkörnyéki önkormányzati szövetséget, melyből területfejlesztési társulás, később többcélú kistérségi társulás lett. Utóbbi 2005-ben alakult meg. Ma már ez nem létezik, de a feladatok egy részét önkormányzati társulásainkban továbbvitték, mert érezték annak szakmai és gazdasági előnyeit. Van egy óvodai társulás, melyhez 14, valamint egy szociális, melyhez 18 település intézménye tartozik – mondta a polgármester.

Somogyjádon ciklusról ciklusra a választópolgárok a folytatásra szavaztak. Olyan képviselőjelölteknek szavaztak bizalmat, akik szolgálatot vállaltak a település működtetése és fejlesztése érdekében, jól tudtak együtt dolgozni a település vezetőjével. Mindez azt eredményezte, hogy a falu mára Somogy egyik legfejlettebb települése lett. – Lehet, hogy túlzás, de azt érzem, hogy településünkön egy kisvárosi komfortot sikerült megteremtenünk – emelte ki Lőrinczné Kiss Ilona. – Soha nem munkának, mindig szolgálatnak tekintettem polgármesteri feladataimat. Legbüszkébb az intézményeinkre és az ott dolgozó emberekre vagyok, akik a közösséget összefogják, nevelik, tanítják, segítik. Mindig is fontosnak tartottam, és tartom most is, hogy a környező településekkel jól tudjunk együttműködni. A fejlesztéseinknél azt is figyelembe vettük, hogy a környező falvaknak mire van szüksége. Mi voltunk a gesztorok, amikor a környező falvakba bevezették a gázt, kiépítették a szennyvíz- és a telefonhálózatot, vagy amikor tornacsarnokok épültek Szennában, Nagybajomban, Magyaratádon és itt nálunk. A somogyjádi csarnok mintájára készült el a csurgói is – tette hozzá a polgármester.

A településen ma már kétcsoportos minibölcsőde, óvoda, iskola és művészeti iskola is működik. Gyerek- és felnőttorvosi ellátás, gyógyszertár és egészségház is van. A lakosság száma az elmúlt években stagnált, vagy minimálisan nőtt. 2019-ben 55 óvodás volt a óvodánkban, jelenleg 70 gyermek van. Önkormányzati fenntartású bentlakásos otthon működik a faluban. A 31 ellátottból 18-an somogyjádiak, és a dolgozók zöme is helybéli. Lőrinczné Kiss Ilona kiemelte, most az a legfőbb feladatuk, hogy jó színvonalon működtessék tovább a felújított intézményeiket és még több fiatalt vonzanak a településre.