A Pál utcai fiúkat, a Hókirálynőt, valamint A Palacsintás királyt láthatja majd a közönség. Több nagysikerű előadás a Made in Hungária, a János vitéz, a Szaffi, az Anconai szerelemesek, valamint az Anconai szerelemesek a Balatonon című is műsoron marad.

A társulat elsőként Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián zenés alkotását, A Pál utcai fiúkat mutatja be. Az előadás a tervek szerint augusztus 2-án Somogyváron, a Nemzeti Emlékhely szabadtéri színpadán lesz látható. A színpadi változatot Molnár Ferenc azonos című örökérvényű ifjúsági regénye ihlette, melyet Marton László és Radnóti Zsuzsa álmodott színpadra, felhasználva Török Sándor átdolgozásának néhány elemét. Az előadás a klasszikus történetet ifjú hősein – Nemecsek, Boka, Áts Feri és társaikon – keresztül a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet örök témáit boncolgatja. A zenés játék modern köntösbe öltözteti a történetet, a mai kor zenéjével és dalszövegeivel fűszerezve. A színészek zenei-ritmikai kreativitása és a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása egyedülálló élményt nyújt, míg az eredeti mű katartikus üzenete változatlanul megérinti az emberek szívét.

Az előadáshoz szereplőket is keres a Roxínház. A válogatót június 10-én 17 órára hirdették meg székházukban. A társulat 14 és 30 év közötti fiú, férfi énekeseket, színészeket, táncosokat és kezdő tehetségeket vár az alkalomra. Az Andersen meséje alapján készült Hókirálynő előadást az adventi időszakban, Fésűs Éva és Tamássy Zdenkó A Palacsintás király című zenés mesejátékát 2025 tavaszán tűzi műsorra a Roxínház.

Fotó: Kozma Attila