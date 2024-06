A NAV tájékoztatása csütörtöki tájékoztatása szerint Magyarországon nem forgalmazható ízesítőanyagot tartalmazó elektronikus cigaretta, internetes csoportokban mégis folyamatosan jelennek meg újabb és újabb termékek. Ezekben ízesített, nikotint is tartalmazó folyadéktöltet van, és a tapasztalatok szerint ezek a hevítéses eszközök kiszerelésenként egyre több nikotint juttatnak a szervezetbe.

– A NAV-ellenőrök az elmúlt időszakban is sikerrel csaptak le az ízesített elektronikus cigaretták árusítóira, akkor is, ha az adásvételek internetes csoportokban történtek – közölte az adóhatóság. – A revizorok jelen vannak ezeken a felületeken, próbavásárlásokat végeznek, folyamatosan fogják el az illegális dohánytermékekkel kereskedőket. Figyelik a népszerű internetes csatornákat, a közösségi oldalak csoportjait, azokat a felületeket, ahol ezek a termékek beszerezhetők, és lebuktatják a kereskedőket. Az elfogások után megindítják a szükséges eljárásokat, és a banki számlaadatok, a futárszolgálatoktól kikért információk alapján az eladók korábbi tevékenységét, a korábbi adásvételeket is felderítik.

Az elmúlt időszakban, az internetes felületekről indítva ellenőrzéseiket, a NAV Hajdú-Bihar, Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém, Győr-Moson-Sopron vármegyei munkatársai is eredményes akciókat hajtottak végre és csaknem ötmillió forint értékben több száz, különféle márkájú, illegálisan forgalmazott ízesített elektronikus cigarettát foglaltak le. A NAV azt írta, az elfogások után minden esetben szabálysértési, adott esetben bűnügyi eljárás is indul.

– Fontos tudni azt is, hogy a NAV-bírság mellett az engedély nélküli dohánytermék-értékesítésért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a magánszemély eladót – hívta fel a figyelmet az adóhatóság.