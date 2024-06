Összesen 11 különböző versenyt hirdetett meg a 2023/24-es tanévben az OH Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja Somogy és Tolna vármegyében, ezeken közel 3000 diák vett részt. A versenyek Somogy vármegyei fordulójának első három helyezettjei könyvutalványt, a felkészítő pedagógusok pedig díszoklevelet vehettek át az eredményekért.

Az előző tanévhez képest több versenynél is megduplázódott a résztvevő tanulók létszáma. Ilyen volt például az Ex Libris Szövegértő olvasási verseny (Somogyban 44, Tolnában 22 csapat részvételével), a Dunántúli Esélyteremtő matematikaverseny (237 és 97 fő) és a „TörpMatek” alsó tagozatos vármegyei esélyteremtő matematikaverseny (24 és 15 csapat). Megháromszorozódott a jelentkezők száma a vármegyei angol nyelvi versenyre: Somogyban 284, Tolnában 195 tanuló indult a megmérettetésen. Továbbra is népszerű a Ránki György dunántúli történelemverseny (137 és 57 fő), a Tolna és a Somogy vármegyei középiskolai angol műfordító verseny (125 és 129 fő), a „Hétfejű Tündér” komplex alsó tagozatos csapatverseny (25 és 20 csapat) és az „Ismerem a technikai környezetemet” – Technika és tervezés tantárgyi dunántúli verseny (69 és 77 fő). Idén új területként biológiából is szerveztek versenyt: a vármegyei középiskolai biológiaversenyen Somogyban máris 118 tanuló indult. A legrégebbi versenyek közé tartozik a József Attila szavalóverseny, erre idén több mint 60-an jelentkeztek.

A díjakat Kis Szilvia Zsuzsanna, az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, Sinka Szilvia Krisztina, a Kaposvári Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója és Vámosi László, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója adta át.

A tanulmányi versenyeken a létszámemelkedés nemcsak a tehetséges gyerekek számának növekedésével magyarázható, hanem köszönhető azoknak a pedagógusoknak is, akik fontosnak tartják a tehetséggondozást.