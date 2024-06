A csodás szirmaikat bontó balkonvirágok rengetegében sétálva olyan érdekességekre is rábukkantunk, mint a korai csemegekukorica. Igaz 450 forintot kóstált és csak egy helyen fedeztük fel még eddig, de már ez is jelezte, végérvényesen beköszöntött a nyár. Az is megtalálhatta a számítását, aki ajándéktárgyat keresett a piacon, hiszen az ügyeskezű kézművesek ezúttal is legszebb portékáikkal érkeztek. Geszti Mária például horgolt állatfigurákat hozott, a Mekk mestert vagy éppen unikornist formázó figurái bárki arcára mosolyt csaltak, aki kosarába tette őket.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2024.június 07. Cseresznye 1000 Ft/ kg-tól Káposzta 400 Ft/kg-tól Mandarin 800 Ft/kg-tól Alma 350 Ft/kg-tól Zeller 450 Ft/db-tól Muskátli 500 Ft/db-tól Repce és virágméz 2200 Ft/kg-tól Akác méz 3500 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Magyar Burgonya 450 Ft/kg-tól Sárgarépa 299 Ft/kg-tól Zöldség 850 Ft/kg-tól Paradicsom 500 Ft/kg-tól Karfiol 399 Ft/kg-tól Mák 2500 Ft/kg-tól Dió 3600 Ft/kg-tól Vöröshagyma 500 Ft/kg-tól Lecsó paprika 500 Ft/kg-tól Csirkemell nagyfilé 1799 Ft/kg-tól Csirke egész comb 1049 Ft/kg-tól Csirke szárny 949 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 949 Ft/kg-tól Comb 2100 Ft/kg-tól Karaj 2700 Ft/kg-tól Csülök 1590 Ft/kg-tól Sonka 4500 Ft/kg-tól Tojás M 56 Ft/db-tól Tojás L 68 Ft/db-tól Tojás XL 82 Ft/db-tól Paprika palánta 200 Ft /db-tól Paradicsom palánta 200 Ft/db-tól Saláta 100 Ft/fej Makói dughagyma 1500 Ft/kg Eper 1400 Ft/kg Kaliforniai/Kápia Paprika 1799 Ft/kg Banán 499 Ft/kg Sárgabarack 950 Ft/kg Meggy 1200 Ft/ kg Málna 2400 Ft /kg Őszibarack 650 Ft/kg Sárgadinnye 500 Ft/kg Görög dinnye 600 Ft /kg Tök 500 Ft/kg Dinnye 500 Ft/kg