– Az éber oktató azonnal direkt nyomást alkalmazott a sebre, amellyel sikerült elállítania a vérzést – derült ki a Vida Autósiskola közleményéből. – Közben másokat arra kért, hogy értesítsék a mentőket és hozzanak kötszert. A kapott géztekerccsel kitömte a sebet és tovább folytatta a

nyomást a mentősök kiérkezéséig.

Azt is közölték: a mentősök megállapították, hogy Tóth Tamás szakoktató helyszíni beavatkozása nélkül a nő elvérzett volna. A sérültet további ellátásra kórházba szállították. Tóth Tamással, a hölgy életét megmentő szakoktató a vele készült interjúban arról is szólt: azonnal cselekedni kell. Az idő döntő fontosságú ilyen helyzetekben. Kifejtette: sikerült azonnal felismerni a helyzetet, ami a „Police Medic III” végzettségének is köszönhető. Ez egy úgynevezett rendészeti sebesült-ellátó végzettség, amit a rendőrségen szerzett. Police Medic instruktorként oktathatja kollégáit a

különböző sérülések ellátására.

A közlemény idézi Molnár Józsefet, az Országos Mentőszolgálat mentésvezetőjét és a Vida Autósiskola elsősegélynyújtó tanfolyamának oktatóját, aki azt nyilatkozta: Tóth Tamás szakoktató példája jól mutatja, hogy az elsősegélynyújtás ismerete mennyire szükséges. Rendkívül fontos, hogy az autósiskola tanulói ne csak vezetni tanuljanak meg, hanem szükség esetén életmentő ismereteket is alkalmazhassanak. Ennek eléréséért minden tőle telhetőt meg is tesz.