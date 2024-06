Egynyelvű nádsípok is készültek a múzeum udvarán szombaton este. A népi hangszerkészítés rejtelmeibe a hosszúhetényi Kercsó József avatta be a gyerekeket és szüleiket. Az érdeklődőknek elmondta, a hangszer könnyedén elkészíthető, annak idején a pásztorok használták. Néhány méterrel arrébb a Fehér Holló Hagyományőrző Egyesület vas és bőr felszerelései kápráztatták el a kíváncsiskodókat. A páncélokat fel is lehetett próbálni és arra is volt lehetőség, hogy a kardozás alapjait minél többen megtanulják.

Az egyik legtöbb érdeklődőt a rovarfalatok vonzották. Molnár Marcell egyetemi docens olajban sült, fűszerezett tücsköt és lisztkukacot kínált a részvevőknek.

Egyáltalán nem kell félni ezektől az ételektől, nagyon finoman el lehet készíteni.

– mondta Molnár Marcell.

Sokan gondolják, hogy a lisztkukaccal, a tücsökkel és a sáskával ki lehet váltani a disznó és a csirkehúst, de szó sincs erről. Ezeknek a rovaroknak nagyon magasa a fehérjetartalma. A húsokban 20-30, a rovarokban akár 60 százalék is van. Az íze egész jó. A lisztkukac mogyoró, a tücsök pattogatott kukorica ízű.

– mondta.