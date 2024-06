Az intézmény fél évszázados jubileuma alkalmából a fennállást jelképezve az 50-es számot is megformálták.

Kicsik és nagyok együtt vettek részt a villámcsődületen a Kisfaludy Utcai Tagiskola udvarán szerdán délelőtt, ahol az 50-es számmal az intézmény évfordulójára hívták fel a figyelmet.

– A tanév végéhez közeledve már sajnálom, hogy hamarosan befejeződik az iskola nekünk, mert nagyon jó osztályközösség alakult ki nálunk – mesélte a nyolcadik osztályos Surányi Teréz.

A fél évszázados jubileumra az iskola egyenpólót is készíttetett, a rajta lévő logót az egyik nyolcadikos diák, Vadász Luca tervezte. – Szerettük volna ezzel a programmal is minden tanulónkat megmozgatni – mondta Agócsné Horváth Andrea igazgató. – Nemcsak az 50-es számot formáltuk meg, hanem a 434 diákkal körbe is öleltük az épületet.