Alig több mint egy hónap áll a somogyiak rendelkezésére, hogy javaslatot tegyenek arra, mely általuk fontosnak tartott értékeket ismerje el a vármegyei közgyűlés. Az Örökségünk – Somogyország Kincse cím adományozására valamennyi somogyi lakos, közösség, valamint a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság tehet javaslatot – közölte a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. Biró Norbert hozzátette: a hivatalos kiírás szerint javaslatot tenni a www.somogy.hu honlap Pályázatok/Felhívások menüpontja alatt található felhívás mellékletében szereplő adatlap kitöltésével 2024. augusztus 15-ig elektronikus úton, Word-formátumban a [email protected] e-mail-­címre megküldve lehet.

Az Örökségünk – Somogy­ország Kincse címmel az olyan épített és természetes környezeti, kulturális értékek ismerhetők el, amelyek maradandó értékek és a somogyi emberek találékonyságát, hozzáértését, hagyományait mutatják, s amelyekre méltán lehet büszke mindenki vármegyénkben. A címmel járó aranyozott miniatűr grafikából egy példányt az adományozott kap, míg egy további példányt a Vármegyeháza Értéktermében helyeznek el. A díjazott közösségek, önkormányzatok a kitüntető címet marketingmunkájukban megjeleníthetik, felhasználhatják.

– 2004 óta már 109 értéket ismertünk el Örökségünk – Somogyország Kincse címmel, mely idén újabb hárommal bővülhet a beérkezendő javaslatoknak köszönhetően. Az elismeréseket a 2025. évi vármegyenapi ünnepi közgyűlésen adjuk át – ismertette a feltételeket Biró Norbert.

– Őriznünk kell mindazt, amit elődeink hagytak ránk, és meg kell mutatnunk az utánunk születőknek is kincseinket, értékeinket, hiszen csak akkor beszélhetünk valódi somogyi identitásról, ha tudjuk, mit tettek és értek el elődeink, mit teszünk ma, mi az, amire valóban büszkék lehetünk – tette hozzá Huszti Gábor. A vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, mi minden történt ennek érdekében az elmúlt két évben. – Számtalan elismerésre méltó értékről számolhattunk be könyvek, kiadványok formájában, de színdarab, tévéjáték és film is született ezekről – mondta. – S ami talán a legfontosabb, két alkalommal már vetélkedőt is szerveztünk diákjainknak a somogyi értékekről, melynek folytatásáról nem mondtunk le, reményeink szerint hamarosan újra találkozhatunk az általános és középiskolák tanulóival.

A somogyi értékek terén igyekeztünk másképp is megszólítani a fiatalokat, pályázatot írtunk ki számukra, hogy kutassák fel a környezetükben találhatókat – folytatta a felsorolást a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, dr. Szajcz Adrián. – Ahogy arról már korábban beszámoltunk, értékes pályamunkák születtek, és természetesen várjuk továbbra is mind a diákoktól, mind a somogyi polgároktól a javaslatokat az értéktár bővítésére.



Az oldal megjelenését a Somogy Vármegyei Önkormányzat támogatta.