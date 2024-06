Hétfőn a kaposvári Tenisz Klubban tartották évi rendszeresen összejövetelüket. Jó a társaság, ezért a legtöbben a nyugdíjba vonulásuk után azonnal kérik a felvételüket a 34 éve alakult klubba, mondta a vezetőjük, Szabó László, aki 15 éve vezeti a tagságot. Rengetegen kaptak elismerő oklevelet, mert a sofőrök mögött sok ezer balesetmentesen levezetett kilométer áll.

Fotó: Muzslay Péter

A legidősebb közülük Hortobágyi Gyula, aki 1963 óta vezet, előbb teherautót vitt, majd kamionosként dolgozott a Kapos Volánnál. A 86 éves férfi minden nyugdíjas találkozón részt vesz. A város nevében a buszsofőrök munkáját Dér Tamás alpolgármester köszönte meg, aki az adminisztratív dolgozókat és a szerelőket is köszöntötte. Kitért arra is, hogy a régi buszsofőrök erénye nemcsak a biztonságos közlekedés volt, de az utasokkal is foglalkoztak, és a nyugdíjasok között a legerősebb közösséget alakították ki.