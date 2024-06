A standok roskadoztak a friss portékáktól. Kovács Zsanett péntek reggel hatvan kilónyi kajszibarackot tett ki.

– Ezer forint volt kilója, de nagyon hamar elvitték, nincs már belőle két kiló – mondta el az őstermelő.

Fotó: Lang Róbert

A barack mellett igen kelendő volt a meggy is. – Vettem egy öt kilót, lesz belőle kompót és szörp – mondta el az egyik vásárló.

Kristóf Katalin szuloki termelő akkora paradicsomokat kínált, hogy egy tenyérben alig fér el egy-egy darab.

– Ezeket ajánljuk a lecsóhoz és bízunk benne, hogy jövő pénteken már dinnyét is tudunk hozni – tette hozzá.

Horeczki Lászlóné kadarkúti termelőnél sem volt panasz a burgonya méretére.

– Egy-két darab és meg is van az egy kiló belőle, de hoztam aprót is, amely például grillen sütve nagyon finom – tette hozzá.